В Госдуме предложили сделать праздничным выходным День русского языка

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила с предложением учредить в России новый государственный праздник — День русского языка. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство страны.

Как рассказал руководитель фракции Сергей Миронов, нерабочим днем предлагается сделать 6 июня — день рождения русского поэта Александра Пушкина. По его словам, несмотря на высокий международный статус русского языка, в некоторых странах его носители подвергаются серьезным гонениям. Многочисленные доказательства этого стали поступать из стран Евросоюза после начала спецоперации России на Украине.

Фото: realnoevremya.ru

— Можно даже сказать, что многие западные политики объявили «крестовый поход» на русский язык, и чтобы привлечь внимание к проблеме, повысить статус языка внутри страны и за рубежом мы предлагаем учредить в России новый государственный праздник с нерабочим днем, — приводит слова Миронова «РИА Новости».

На прошлой неделе стало известно, что российские школы обеспечат государственной символикой. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, поднятие флага во многих регионах страны уже устоявшаяся практика. Такой элемент школьной жизни можно внедрить в каждом учебном заведении как важную часть воспитания.

Диана Жиленкова