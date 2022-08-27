Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за технологии производства вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna подает в суд на компании Pfizer и BioNTech — она обвиняет их в нарушении патентных прав при производстве вакцины от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на сайт корпорации.



— Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna, — сказано в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru

Иски будут поданы в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд германского города Дюссельдорф.



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Маргарита Головатенко