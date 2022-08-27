Передовые инженерные школы будут решать задачи индустриальных партнеров — Фальков

Передовые инженерные школы на базе вузов России будут решать задачи крупных индустриальных партнеров, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Татарстан.



По его словам, каждая такая школа должна стремиться к повышению качества инженерного образования и решения конкретных задач для индустрии. В совмещении этих двух задач, по его словам, заключается принцип образования будущего.

— Мы так и задумывали, что современное образование, — это обучение на конкретных проектах. Поэтому у каждой такой инженерной школы есть партнер индустриальный, который ставит ей задачи, — приводит слова Фалькова ТАСС.

Фото: minobrnauki.gov.ru

В Татарстане на базе вузов планируется создать три инженерные школы. Так, школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью, а университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

Инженерную школу Казанского федерального университета и ПАО «КАМАЗ» откроют в Набережных Челнах. Подготовкой кадров займутся преподаватели вуза, действующие специалисты КАМАЗа и также компаний-партнеров.



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Маргарита Головатенко