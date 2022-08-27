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Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»

00:17, 27.08.2022
Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»
Фото: flickr.com

Coca-Cola HBC будет продаваться в России под брендом «Добрый кола», подразделение компании в стране переименовали в Multon Partners, сообщает «Интерфакс».

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что сеть попробует продавать напиток с новым названием. Он предположил, что продажи колы будут строиться на известности сока «Добрый», выпускаемого «Мултон».

Coca-Cola HBC понесла единовременный ущерб в размере $195 млн или €190 млн в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков Coca-Cola на территории России. Об этом стало известно из опубликованного финансового отчета компании за первое полугодие 2022 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес

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