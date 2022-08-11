Coca-Cola оценила убытки от ухода из России

Coca-Cola HBC понесла единовременный ущерб в размере $195 млн или €190 млн в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков Coca-Cola на территории России. Об этом стало известно из опубликованного финансового отчета компании за первое полугодие 2022 года.

По прогнозам компании, операционная прибыль на 2022 год составит от €740 млн до €820 млн из-за меньшего присутствия в России и инфляционных проблем. Там добавили, что исчерпали свои запасы и прекратили производство и продажу продукции в России, которая когда-то была ее крупнейшим рынком, пишет Reuters.

В июне компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), дистрибьютор Coca-Cola в России, объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране. Помимо «Кока-колы», Coca-Cola HBC выпускает в России напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.



«Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

В июне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию при помощи механизма параллельного импорта.



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Татьяна Леухина