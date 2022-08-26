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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота и формальдегида

23:33, 26.08.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота и формальдегида
Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух загрязняющих веществ — диоксида азота и формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Превышение предельно допустимого уровня формальдегида выявил пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова. Концентрация оказалась превышена в два раза — 0,109 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Двукратное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5, расположенный по ул. Татарстан, 72. Она составила 0,105 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию диоксида азота зарегистрировал пункт наблюдения №8 у санатория «Казанский». Она составила 0,267 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 25 августа по 7 часов 26 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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