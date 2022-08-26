В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию диоксида азота и формальдегида
В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух загрязняющих веществ — диоксида азота и формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Превышение предельно допустимого уровня формальдегида выявил пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова. Концентрация оказалась превышена в два раза — 0,109 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.
Двукратное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5, расположенный по ул. Татарстан, 72. Она составила 0,105 мг/кубометр.
Повышенную концентрацию диоксида азота зарегистрировал пункт наблюдения №8 у санатория «Казанский». Она составила 0,267 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 25 августа по 7 часов 26 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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