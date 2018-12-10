Суд взыскал с «Камгэсэнергостроя» более 415 млн рублей по иску «Татфондбанка»

Арбитражный суд Республики Татарстан взыскал с ПАО «Камгэсэнергострой» 415,5 млн рублей по иску ПАО «Татфондбанк».

Кредитная организация в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требовала с предприятия почти 410 млн рублей задолженности по кредитам, 2,4 млн рублей долгов по просроченным процентам и 3 млн рублей неустойки. Речь идет о кредитных договорах заключенных между «Камгэсэнергостроем» и «Татфондбанком» в 2016 году, говорится в материалах суда.

Сделки по списанию ПАО «Татфондбанк» со счета заемщика средств в счет погашения задолженности по данным кредитным договорам были признаны АС РТ недействительными в марте 2018 года. В ноябре Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.



В итоге суд удовлетворил иск агентства по страхованию вкладов и взыскал с «Камгэсэнергостроя» более 415 млн рублей.



Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в месячный срок.

Ранее Арбитражный суд РТ отказался удовлетворить требования АСВ по признанию недействительной сделки между «Татфондбанком» и Ак Барс Банком на 1 млрд рублей.