С 1 сентября сократится перечень документации, которую обязаны заполнять учителя

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России сократило перечень документации, которую должен заполнять учитель, чтобы максимально снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Так, уже с 1 сентября этого года учителя будут работать с минимальным количеством документов, напрямую связанных с образовательным процессом: это рабочая программа и классный журнал. При этом педагог может воспользоваться примерной рабочей программой от Минпросвещения.

Вместе с этим преподаватели кружков и секций заполняют также журнал внеурочной деятельности, классные руководители — план воспитательной работы. Кроме того, они могут писать характеристики на обучающихся, а за ведение остальной документации будут отвечать административные работники.

Фото: Максим Платонов

Согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профилей. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию, выяснило «Реальное время».



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Максим Кокунин