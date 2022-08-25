Первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС запланировали на февраль 2023 года

Фото: NASA/Cory Huston

Первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) корабля Starliner (разработана американской Boeing) запланировали на февраль 2023 года, сообщает ТАСС.



Рассчитывается, что экипаж приступит к тренировкам на борту Starliner уже осенью. На орбите экипаж пробудет порядка восьми суток.

Эксперты проверили все данные, полученные в результате беспилотного полета Starliner к МКС в мае этого года. Как отметил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич, корабль «проявил себя очень хорошо», несмотря на некоторые технические неполадки.

Впервые Starliner запустили к МКС 20 декабря 2019 года, стыковка с орбитальным комплексом планировалась на 22 декабря. Однако ее отменили из-за технических неполадок.

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Маргарита Головатенко