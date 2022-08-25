Прокуратура утвердила обвинение против руководства челнинского «ЗСК» о сокрытии 24 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 61-летнего директора «ЗСК» о сокрытии более чем 24 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, у предприятия по состоянию на 1 декабря 2020 года имелась просроченная задолженность по налогам и страховым взносам в размере 8,5 млн рублей. Налоговый орган заблокировал счета компании, но с декабря 2020-го по июнь 2021 года руководитель предприятия осуществлял расчеты с контрагентами напрямую. Таким образом он скрыл более 24 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налоговой задолженности.

Мужчина полностью признал свою вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направят в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия налоговая задолженность предприятием погашена, уточнили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Татарстана

Уголовное дело в отношении руководства ООО «Завод силикатного кирпича» возбудили в марте этого года.



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Маргарита Головатенко