В Татарстане на мосту через Свиягу смонтировали элементы усиления весом 74 тонны

В Татарстане на мосту через Свиягу смонтировали стальные элементы усиления весом в 74 тонны. Речь идет о сооружении 1996 года постройки, расположенном на 757-м км трассы М-7, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

При реконструкции моста протяженностью 389 погонных метров строители заменили ригель на четвертой опоре, десять подферменников и опорных частей. Усиливаются пролетные строения металлоконструкциями общим весом 87 тонн.

После завершения этих работ специалисты покрасят мост, заменят деформационные швы на береговых опорах и две лестницы. Отремонтируют и мостовое полотно — устроят гидроизоляцию и нанесут двухслойное покрытие из асфальтобетона. Кроме того, планируется заменить опоры освещения, а также установить светодиодные светильники и отремонтировать знаки судоходной сигнализации.

Фото: vtk.rosavtodor.ru

В целях обеспечения безопасности дорожного движения у поселков Исаково на 755-м км и Гаврилково на 761-м км М-7 строят надземные пешеходные переходы. Сейчас устраиваются железобетонные лестничные сходы и пандусы для маломобильных граждан.

Фото: vtk.rosavtodor.ru

Напомним, дополнительные работы по реконструкции моста через Свиягу на 757-м км дороги М-7 «Волга» потребовали вложения еще 1,5 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета.



В 2019 году «Волго-Вятскуправдор» отчитался о начале реконструкции моста через Свиягу на 757-м километре трассы М-7. На этом же участке строился второй мост. Осенью 2021-го через Свиягу на 757-м км М-7 «Волга» открыли движение в оба направления по новому мосту.

В начале года сообщалось, что работы по усилению пролета моста через Свиягу на 757-м км трассы М-7 «Волга» завершены на 30%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.

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Максим Кокунин