В Татарстане строители начали возводить новый мост через Свиягу

ФКУ «Волго-Вятскуправдор» отчиталось о начале реконструкции моста через реку Свиягу на 757-м километре трассы М-7. Также строится второй мост на этом участке.

Предприятие сообщает, что длина нового моста составит 379,2 м. На свайные опоры из бетона будет уложена пролетная конструкция массой 2 700 тонн. На пролет будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона.

Существующий мост обновится благодаря ремонту опор, укреплению пролета металлоконструкциями и замене дорожного покрытия, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправдора».

Подходы к мостам подрядчик расширит до 4 полос. Планируется устройство 30 водопропускных труб, очистных сооружений. На подходах будут установлена автоматизированная система управления безопасностью дорожного движения, оповещения и информирования населения, комплекс системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Общая стоимость объекта — 5 млрд рублей, на 2019 год запланировано выполнить работы на 400 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Ранее «Реальное время» писало, что работы обойдутся в 4,7 млрд рублей.