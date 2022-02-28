В Татарстане работы по усилению пролета моста через Свиягу на трассе М-7 выполнены на 30%

В Татарстане работы по усилению пролета моста через Свиягу на 757-м км трассы М-7 «Волга» завершены на 30%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Рабочие уже заменили ригель на четвертой опоре и приступили к замене 10 подферменников и опорных частей. После этого планируется начать санацию трещин на пяти опорах.

Вместе с этим на мосту усиливают пролетные строения металлоконструкциями, общий вес которых достигает 87 тонн. На данный момент смонтировано 26 тонн элементов, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: vtk.rosavtodor.ru

В планах также установка новых опор освещения, светодиодных светильников. Также отремонтируют знаки судоходной сигнализации.



Мост построен в 1996 году. Его реконструкция началась в 2019 году. На работы в общей сложности выделено 4 миллиарда 636 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 29 миллионов выделят в 2022 году.



Осенью 2021 года движение через Свиягу в Татарстане в оба направления организовали по новому мосту, расположенному на 757-м километре трассы М-7. Его построили за два года и установили на нем электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.



Татьяна Демина