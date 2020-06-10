В Татарстане строят мост-близнец через Свиягу — видео

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В Татарстане строят мост-близнец через Свиягу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Мост строят с учетом опыта строительства Крымского моста. Также здесь идет реконструкция участка трассы М-7. Ремонтные работы проводятся на семи километрах дороги. Это позволит увеличить пропускную способность до сорока тысяч автомобилей в сутки.

Все работы планируется завершить в 2023 году, однако строители допускают, что возведение моста может завершиться раньше.

Новый мост позволит увеличить пропускную способность до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что на Большом Казанском кольце (БКК) готовятся к укладке трамвайных путей на мосту через Монастырскую протоку.

