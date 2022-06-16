На реконструкцию моста через Свиягу на М-7 в Татарстане выделят 1,5 миллиарда рублей

Фото: ﻿«Волго-Вятскуправтодор» (архив)

В Татарстане продолжается реконструкция моста через Свиягу на 757-м км дороги М-7 «Волга». Дополнительные работы потребовали вложения еще 1,5 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Заказчик работ — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». К работам требуется приступить 1 августа этого года. Завершить их необходимо до 15 ноября 2021 года.



Подрядчику потребуется провести разработку грунта второй группы с погрузкой и монтаж сборных элементов лестничных сходов, уложить нижний и верхний слои покрытия из горячей плотной крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси. Также запланировано устройство металлоконструкций пролетного строения моста, пандусов и укрепление откосов земляного полотна одинарным засевом трав.

В 2019 году «Волго-Вятскуправдор» отчитался о начале реконструкции моста через реку Свиягу на 757-м километре трассы М-7. На этом же участке строился второй мост . Мост строят с учетом опыта строительства Крымского моста

Фото: vtk.rosavtodor.ru

Осенью 2021-го через Свиягу на 757-м км М-7 «Волга» открыли движение в оба направления по новому мосту. Мост 1996 года постройки оставался закрыт для движения транспорта в связи с началом реконструкции.

В начале года сообщалось, что работы по усилению пролета моста через Свиягу на 757-м км трассы М-7 «Волга» завершены на 30%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.

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Татьяна Демина