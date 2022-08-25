В Татарстане зарегистрировано 280 ДТП с участием детей — десять несовершеннолетних погибли
В Татарстане по состоянию на 24 августа зарегистрировано 280 ДТП с участием несовершеннолетних. В них 290 детей получили ранения, десять — погибли, — рассказал замначальника управления — начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов.
Их погибших пятеро детей были пассажиры, двое — пешеходами, еще двое — управляли мототранспортом. Среди погибших также один ребенок-велосипедист.
Почти половина аварий с участием несовершеннолетних произошло с детьми-пешеходами — 127. В них 128 ребят получили ранения.
На прошлой неделе врио начальника УГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов сообщил о снижении детского дорожно-транспортного травматизма. По его словам, по сравнению с прошлым годом в республике количество таких происшествий снизилось на 25 фактов.
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