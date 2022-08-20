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В ГИБДД Татарстана отметили сокращение детского травматизма на дорогах

05:37, 20.08.2022
В ГИБДД Татарстана отметили сокращение детского травматизма на дорогах
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане отмечается снижение детского дорожно-транспортного травматизма, рассказал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество таких происшествий снизилось на 25 фактов. На 44 меньше раненых детей, погибших меньше на два ребенка.

Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2022 года Татарстан занял 52-е место среди регионов России по аварийности на дорогах. С января по июнь на 100 тыс. автомобилей в республике пришлось 107,6 ДТП, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. На 100 тыс. жителей Татарстана пришлось 50,1 пострадавших в ДТП — учитываются раненые и погибшие.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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