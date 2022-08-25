В Казани в связи с реконструкцией ул. Назарбаева изымут земельный участок с автомойкой

Исполком Казани в связи с реконструкцией ул. Нурсултана Назарбаева на участке от ул. Хади Такташа до площади Вахитова постановил изъять для муниципальных нужд земельный участок и находящуюся на нем мойку автомобилей. Изъятие проведут путем выкупа.

Речь идет о земельном участке площадью в 290 кв. м по ул. Нурсултана Назарбаева, 90, следует из постановления казанского исполкома. Автомойка, расположенная на нем, занимает 105,9 кв. метра.

Скриншот публичной кадастровой карты

Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено оценить рыночную стоимость земельного участка и расположенного на нем объекта. Его правообладателю необходимо направить соглашение об изъятии земельного участка, его кадастровый паспорт и отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости.

В марте прошлого года казанский суд признал незаконной деятельность автомойки, которая частично располагается в водоохранной зоне озера Нижний Кабан. Там оказание услуг в сфере мойки транспорта запрещено.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина