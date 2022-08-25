Российские компании, оказывающие помощь ДНР и ЛНР, могут освободить от НДС

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, который освобождает от НДС компании и организации, оказывающие гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Об этом сообщают «Известия».

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодняшний день компании в полном объеме оплачивают НДС с имущества, которое передается в качестве гуманитарной помощи Донбассу. Налог в том числе нужно платить при поставках машин, оборудования, а также проведении строительных работ.

Законопроектом предлагается освободить компании от уплаты налога при передаче товаров и имущества, а также при оказании услуг и выполнении соответствующих работ в рамках помощи. Отмечается, что такое решение поможет создать условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции.

Перечень товаров и услуг должен быть зафиксирован в нормативно-правовых актах республик и правительства России. Для доказательства того, что груз был доставлен как гуманитарный, будет достаточно, если уполномоченные лица в Донбассе станут визировать такие поставки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с делегацией из ЛНР рассказал, что в республике сформировано и направлено в Донбасс 562 тонны гуманитарной помощи.

— Татарстанцы поддерживают народ Донбасса и оказывают всестороннюю гуманитарную помощь, — заявил он.



Члены делегации интересовались вопросами организации работы парламента республики, а также возможными путями сотрудничества между регионами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин