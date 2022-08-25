Правительство России направило 7 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов

На разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов выделят 7 млрд рублей. Соответствующее распоряжения о выделении средств из резервного фонда подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что господдержка позволит подготовить эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 судов — торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 млрд рублей. Изначально все комплектующие планировалось приобрести за границей, но введенные санкции нарушили кооперационные связи.

— Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением, — подчеркнул Мишустин.

Фото: flickr.com

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане на учете Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) состоят 38,3 тысячи единиц маломерного водного транспорта. Территориально они могут быть расположены там, где это определит собственник судна. Кто-то пользуется услугами баз-стоянок, а кто-то хранит на своей частной территории.

Маломерное судно, согласно российскому законодательству, — судно, длина которого не должна превышать 20 метров, а общее количество людей на борту — не более 12 человек. Его экипаж может состоять из одного лица, являющегося судоводителем.



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Максим Кокунин