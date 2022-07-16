Почти 40 тысяч маломерных судов состоит на учете в Татарстане

10 июля в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход «Казанец-1». Данное происшествие, без преувеличения, потрясло всех жителей республики, ведь ровно в этот же день 11 лет назад в Куйбышевском водохранилище произошла крупнейшая трагедия с участием речного пассажирского судна в России — затонул теплоход «Булгария». На этот раз благодаря слаженным действиям спасателей и находившихся рядом с местом ЧП рыбаков и речников все пассажиры были оперативно спасены. На этом совпадения не заканчиваются — уже на следующий день до окружного суда добирается дело о пассажирском «ОМ» судоходной компании «Татфлот», который лежит на дне уже более двух лет. О том, как происходит регистрация водного транспорта и сколько в Татарстане маломерных судов, — в материале «Реального времени».

От моторных лодок до катамаранов

Как рассказал интернет-изданию руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Андрей Родыгин, на сегодняшний день в республике на учете Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) состоят 38,3 тысячи единиц маломерного водного транспорта. Территориально они могут быть расположены там, где это определит собственник судна. Кто-то пользуется услугами баз-стоянок, а кто-то хранит на своей частной территории.

Маломерное судно, согласно российскому законодательству, — судно, длина которого не должна превышать 20 метров, а общее количество людей на борту — не более 12 человек. Его экипаж может состоять из одного лица, являющегося судоводителем. К маломерным судам относятся:

надувные лодки;

моторные лодки;

гребные и парусные лодки;

байдарки;

гидроциклы;

катера;

катамараны;

нэрроуботы.

Стоит отметить, что государственной регистрации не подлежат суда массой до 200 килограммов, мощностью двигателей до 8 киловатт, а также спортивные парусные лодки (длина которых не должна превышать 9 метров), если они не имеют двигателей и не оборудованы местами для отдыха. ГИМС аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 регистровых тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 кВт.

Фото: Ринат Назметдинов

Разбирательства из-за «Казанца-1»

10 июля после затопления прогулочного теплохода было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. И уже 12 июля следственные органы Центрального МСУТ СКР возбудили второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следствие установило, что на 1300-м километре судового хода Волги, в районе поселка Аракчино Кировского района Казани, маломерное судно «Казанец 1», имея на борту 28 пассажиров и двух членов экипажа при допустимой пассажировместимости только 15 человек, стало сильно крениться на левый борт и погружаться под воду. В течение 15 минут с момента возникновения аварийной ситуации маломерное судно затонуло. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали проходящие мимо суда.



Следователи сейчас отрабатывают следующие версии произошедшего: превышение пассажировместимости маломерного судна; нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления; техническая неисправность маломерного судна. Однако стоит отметить, что «Казанец-1» построен уже в постсоветский период — в 1994 году. В аварийной ситуации он оказался второй раз за год — в сентябре 2021-го сел на мель в 200 метрах от берега, напротив Храма всех религий в Аракчино. На тот момент нормативная нагрузка превышена не была — 11 пассажиров и два члена экипажа.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Формально владельцем не пережившего рейс судна является Михаил Морозов, бывший совладелец компаний «Волгасудоремонт» и «Эко продукт Дрожжаное». Первая специализируется на ремонте судов и лодок, вторая — на производстве хлеба и других мучных изделий. Но собственника к ответу пока не привлекают.



Первым задержанным по делу о затонувшем судне стал 52-летний казанский бизнесмен Владимир Казаков. В Центральном следственном управлении на транспорте СКР подчеркивают — задержанный является организатором последней прогулки «Казанца-1». 13 июля он был доставлен в Московский районный суд, где представился безработным, но признался, что подрабатывает неофициально. Он также подтвердил факт работы спасателем в МЧС и ГИМС: «был мотористом-рулевым, возил инспекторов, сам освидетельствованием маломерных судов не занимался». Кроме того, следствием было установлено, что ранее Казаков организовывал речные рейсы на теплоходе «Трио», собственник которого в 2022 году был осужден». Напомним, за вывоз 44 человек на теплоходе с неисправным двигателем и при нехватке средств спасения владелец «Трио» Александр Борисов получил уголовный штраф в 60 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин