Годовая инфляция в России с 9 по 15 августа замедлилась до 14,87%

Фото: Илья Репин

В России годовая инфляция с 9 по 15 августа замедлилась до 14,87% против 15,01% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития.



Снижение цен на неделе продолжилось и составило 0,13%, в годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87%. В основном удешевление наблюдается в группе продовольственных товаров (-0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Снижаются цен на туристические и регулируемые услуги (-0,19%).

Согласно проекту прогноза социально-экономического развития России до 2025 года, к концу текущего года инфляция будет находиться на уровне 0,08%.

Потребительские цены с начала августа снизились на 0,23%, с начала года цены выросли на 10,72%. По данным Росстата, в России за неделю снизились цены на пшено (1,1%), гречневую крупу (0,7%), рис и поваренную соль (0,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничную муку (0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло (0,3%).



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Маргарита Головатенко