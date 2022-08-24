В Татарстане полицейские ликвидировали канал поставки фальсифицированного алкоголя

Фото: МВД и Госалкогольинспекциия по РТ

В Татарстане полицейские ликвидировали оптовый канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Общий объем изъятого алкоголя составил 2 857 литров.

Полицейские установили, что в Татарстане организована оптовая продажа фальсифицированного алкоголя. Он хранился на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Казани.

Оперативники совместно с сотрудниками Госалкогольинспекции задержали во время погрузки товара в Lada Largus двоих 28-летних безработных местных жителей. При осмотре гаражного бокса обнаружено и изъято 1 920 бутылок с различными наименованиями, в том числе «коньяк», «вино», «чача» без акцизных марок.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД и Госалкогольинспекциия по РТ

В марте в Татарстане задержали группу, участники которой подозревались в незаконном обороте спиртосодержащей и алкогольной продукции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что шестеро жителей Казани организовали канал оптовых поставок спирта в Татарстан из другого региона. Их деятельность удалось пресечь во время очередной поставки.

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Максим Кокунин