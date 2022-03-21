В Татарстане полицейские изъяли более 5,9 тысячи литров фальсифицированного алкоголя

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с сотрудниками УФСБ РФ по РТ и республиканской Госалкогольинспекции задержали группу, участники которой подозревались в незаконном обороте спиртосодержащей и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что шестеро жителей Казани организовали канал оптовых поставок спирта в Татарстан из другого региона. Их деятельность удалось пресечь во время очередной поставки. У них было изъято 5 965 литров алкоголя. Кроме того, во время обследования гаража одного из фигурантов полиция обнаружила и изъяла технологическое оборудование и пустую пластиковую тару, используемые при производстве фальсифицированного алкоголя.

Всю изъятую продукцию направили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: Максим Платонов

В начале марта полицейские Нижнекамска задержали местного жителя, который перевозил контрафактную алкогольную продукцию. Общий объем изъятого алкоголя составил более 212 литров.

Дарья Акимова