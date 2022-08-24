В Татарстане объем вырученных средств от оказания платных услуг населению достиг 6 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Объем вырученных средств от оказания платных услуг населению среди министерств и ведомств республики с начала этого года достиг 6,042 млрд рублей. В настоящий момент он выполнен на 72,1% от плана, который в целом составляет 8,385 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство финансов Татарстана.

Отдельно по министерствам показатели следующие:

Минздрав — 2,8 млрд рублей,

Минкульт — 663,1 млн рублей,

Минобрнауки — 594,8 млн рублей,

Минлесхоз — 436,2 млн рублей,

Минстрой — 246,9 млн рублей,

Минцифры — 230,3 млн рублей,

Минмолодежи — 202,9 млн рублей,

Минтрудсоцзащиты — 108 млн рублей,

Минспорт — 65,9 млн рублей,

МЧС — 10,8 млн рублей,

Минпромторг — 7,2 млн рублей,

Минэкономики — 1,8 млн рублей,

Минсельхозпрод — 629 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В первом полугодии 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 166,7 миллиарда рублей. Согласно данным Татарстанстата, объем платных услуг, оказанных населению Татарстана в первой половине 2022 года, вырос по отношению к январю — июню с учетом инфляции на 6,7%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин