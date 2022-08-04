Объем платных услуг населению в Татарстане достиг 166,7 млрд рублей

В первом полугодии 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 166,7 миллиарда рублей. Из них 24,7 миллиарда приходится на бытовые услуги.

Согласно данным Татарстанстата, объем платных услуг, оказанных населению Татарстана в первой половине 2022 года, вырос по отношению к январю — июню с учетом инфляции на 6,7%. В абсолютном выражении он увеличился на 15,7%.

Фото: Татарстанстат

Объем бытовых услуг по итогам января — июня этого года в сопоставимых ценах по отношению к первому полугодию 2021 года увеличился на 13%. В абсолютных цифрах он вырос на 33,5%.

В 2021 году татарстанцам оказали платные услуги на 301,1 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем в 2020-м. Из них на бытовые услуги приходилось 43 миллиарда рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина