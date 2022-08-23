Эксперты сообщили о снижении экспорта пшеницы из России

Экспорт пшеницы из России в июле и августе 2022-го составил 5,9 млн тонн, оценили специалисты компании «Совэкон», изучающей аграрные рынки.



— Совэкон» оценивает экспорт российской пшеницы в июле — августе, первые два месяца сезона 2022—2023 сельхозгода, в 5,9 млн тонн. Это на 27% ниже в годовом исчислении и является самым низким объемом с 2017—2018 сельхозгода, — приводит ТАСС сообщение компании.

На позапрошлой неделе директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что в этом году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн. Из общего количества урожая 95 млн тонн составит пшеница.



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Маргарита Головатенко