В этом году в России прогнозируется рекордный урожай зерновых

Фото: Илья Репин

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что в этом году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что из общего количества урожая 95 млн тонн составит пшеница. Вместе с этим, говоря о возможных рисках, он назвал позднюю уборку. Кроме того, из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая.

Фото: pixabay.com

Вчера директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что аграрии России к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна и таким образом гарантировали продовольственную безопасность страны.



По его словам, в этом году темпы уборки зерна выше прошлогодних. За аналогичный период прошлого года собрали порядка 75 млн тонн, в том числе более 56 млн тонн пшеницы. В этом году сбор может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, подчеркнул он.



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Максим Кокунин