Рыбопромышленники не ожидают дефицита сайры в России

Несмотря на возможность невылова сайры в России в 2022 году, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) не ожидает ее дефицита в стране, рассказал в беседе с ТАСС глава ассоциации Герман Зверев.



— Не только российский флот в этом году неактивен на промысле сайры. Японцы, один из основных добытчиков сайры в мире, только вчера начали ее промысел крупнотоннажными судами, — сказал он.

По словам Зверева, Россия добывает незначительные объемы сайры в последние годы. Например, в 2021 году вылов этого вида рыбы российскими компаниями составил 615 тонн при общем объеме добычи в 5 млн тонн. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, сайру везут из Японии и Китая.

В прошлом году производитель рыбных консервов «Доброфлот» заявил о массовой подделке сайры. Сообщалось, что недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье более дешевым — сельдью.

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Маргарита Головатенко