Производитель рыбных консервов заявил о массовой подделке сайры

Приморская компания «Доброфлот», ведущая свою историю с 1911 года, попросила Роспотребнадзор пресечь фальсификацию рыбных консервов, чтобы создать «равные условия для всех производителей консервированной рыбной продукции».



По словам управляющего группы «Доброфлот» Александра Ефремова, случаи подделок консервов из сайры на прилавках встречаются все чаще. По его словам, «Доброфлот» — единственный производитель, добывающий сайру, а другие заводы могут закупать сырье у иностранных рыбаков.

«Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — приводит слова Ефремова РБК.

Согласно версии компании, недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье более дешевым — сельдью. А на этикетке указывают, что это сайра. По оценке производителя, на прилавках в России — 54% фальсификата консервов из сайры, то есть 1,4 млн банок в месяц.

Причина возможной фальсификации — подорожание сайры. За последний год эта рыба подорожала на 30–40%, а сельдь стоит в среднем на 15–20% меньше, утверждает управляющий группы.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко