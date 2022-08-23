В Тукаевском районе Татарстана открыли первый памятник Габдулле Тукаю — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Первый памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в Тукаевском районе Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Высота вместе с постаментом составляет 4,6 метра — сравнимо с казанским памятником в сквере Тукая. Поэт здесь такой же — молодой и с книгой в руках.

Известно, что памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову в Казани откроют в День республики и города 30 августа.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко