Новости общества

20:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Тукаевском районе Татарстана открыли первый памятник Габдулле Тукаю — видео

20:13, 23.08.2022
В Тукаевском районе Татарстана открыли первый памятник Габдулле Тукаю — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

Первый памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в Тукаевском районе Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Высота вместе с постаментом составляет 4,6 метра — сравнимо с казанским памятником в сквере Тукая. Поэт здесь такой же — молодой и с книгой в руках.

Известно, что памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову в Казани откроют в День республики и города 30 августа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также