В Тукаевском районе Татарстана открыли первый памятник Габдулле Тукаю — видео
Первый памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в Тукаевском районе Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Высота вместе с постаментом составляет 4,6 метра — сравнимо с казанским памятником в сквере Тукая. Поэт здесь такой же — молодой и с книгой в руках.
Известно, что памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову в Казани откроют в День республики и города 30 августа.
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