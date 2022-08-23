Новости промышленности

20:40 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Reuters: ОПЕК+ может сократить добычу нефти, если Иран возобновит производство и экспорт

19:59, 23.08.2022
Reuters: ОПЕК+ может сократить добычу нефти, если Иран возобновит производство и экспорт
Фото: realnoevremya.ru

ОПЕК+ может сократить добычу нефти в случае возобновления Ираном производства и экспорта энергоресурса и при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а еще снятия санкций с Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники агентства, участники ОПЕК+ обеспокоены возможным восстановлением СВПД, в результате чего на рынок выйдут дополнительные объемы иранской нефти. Чтобы минимизировать последствия для нефтяного рынка, альянс готов сократить добычу.

Фото: pixabay.com

В ближайшее время ОПЕК+ начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также