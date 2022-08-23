Reuters: ОПЕК+ может сократить добычу нефти, если Иран возобновит производство и экспорт

ОПЕК+ может сократить добычу нефти в случае возобновления Ираном производства и экспорта энергоресурса и при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а еще снятия санкций с Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Как утверждают собеседники агентства, участники ОПЕК+ обеспокоены возможным восстановлением СВПД, в результате чего на рынок выйдут дополнительные объемы иранской нефти. Чтобы минимизировать последствия для нефтяного рынка, альянс готов сократить добычу.

Фото: pixabay.com

В ближайшее время ОПЕК+ начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным.

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Маргарита Головатенко