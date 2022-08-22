ОПЕК+ в ближайшее время начнет работу над новым соглашением

В ближайшее время ОПЕК+ начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года и намерена сделать его более эффективным, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.



— Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше, — приводит его слова ТАСС со ссылкой на саудовское агентство SPA.

В конце июля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявлял, что изменение стоимости нефти зависит от нескольких факторов, в их числе заключение новой сделки на месте ОПЕК+.



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Маргарита Головатенко