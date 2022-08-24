Эксперт КФУ рассказала, как студенту психологически подготовиться к новому учебному году

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ Эльвира Гилемханова дала рекомендации студентам-первокурсникам о моральной подготовке.



Она указала, что на новом этапе жизни нет внешнего контроля, к которому привык человек со стороны родителей, заботливых старших братьев или сестер, классного руководителя. Однако ближайшее окружение никуда не исчезло и всегда можно обратиться к нему за советом и помощью. Также можно записаться на консультацию к специалисту, который поможет разобраться с причиной беспокойства.

Первокурснику важно «ориентироваться на местности» — это придаст уверенности. Можно нарисовать карту, отметив там все важные пункты (библиотеки, магазины, кафе), составить маршруты. Полезно ознакомиться с правилами, внутренним распорядком и др.

Также студенту «полезно строить краткосрочные и долгосрочные планы, находить возможность быть активным и целеустремленным, мыслить позитивно, радоваться любым конструктивным изменениям в себе и вокруг».

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко