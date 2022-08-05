Россия запретила въезд 62 российским гражданам Канады

МИД России объявил о введении запрета на въезд на российскую территорию 62 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции властей этой страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В список лиц, в отношении которых ввели ограничительные меры, попали католический священник и протестантский пастор.

Фото: pixabay.com

— Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Дж. Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире, включая Канаду, при составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и нашими традиционными ценностями, — говорится в сообщении МИДа.

В начале июля Канада ввела ограничительные меры против патриарха Кирилла. В июне страна ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

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Татьяна Леухина