Главное о коронавирусе на 23 августа: переход на удаленку маловероятен, заражение COVID-19 через рыбу

Казанский «Метроэлектротранс» ввел масочный режим

За последние сутки в Татарстане выявлен 131 случай заражения коронавирусом. На 23 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 791. Выздоровели за весь период 150 638 человек, за минувшие сутки — 27. Всего скончались 1 999 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 86 человек.

Выездные медицинские бригады для вакцинации против коронавируса сотрудников предприятий и организованных коллективов возобновят работу в Татарстане, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. По его словам, в регионе с ростом заболеваемости коронавирусом начал расти темп вакцинации и ревакцинации. Сейчас создаются бригады для вакцинации в коллективах, они будут выезжать по заданиям на предприятия.

Фото: mos.ru

С 22 августа в казанском МУП «Метроэлектротранс» для работников всех подразделений ввели масочный режим. Теперь все работники наземного и подземного электрического транспорта обслуживают пассажиров в масках.

Прививки от гриппа и коронавируса лучше делать с перерывом в две-четыре недели

За последние сутки в России выявили 30 967 новых случаев коронавируса, выздоровели 30 849 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 181 371 человека, а выздоровевших — до 18 337 736. За сутки болезнь унесла жизни 69 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 686 человек.

Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон». «Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма «дельта» и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма «омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрон BA.5», но отсутствует в варианте «ВА.1», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Максим Платонов

Академик — секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов считает, что повторного перехода на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости не будет. Удаленка вводилась из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки мест в стационарах, а теперь такой проблемы нет, отмечает эксперт.

В Бурятии возобновились проверки соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей. Для этого сформированы мобильные группы. Рейды будут проходить в общественных местах и на общественном транспорте.

Прививки от гриппа и коронавируса лучше делать с перерывом в две-четыре недели, сообщил иммунолог-аллерголог Андрей Продеус: «Грипп — это сезонное заболевание, которое уже скоро будет в активной фазе. В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа. Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели».

Рыба и морепродукты не болеют коронавирусом, но вероятность заражения все же есть, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов: «Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, который не носит маску, а чихает на все вокруг, то, конечно, контаминация (загрязнение) вирусом будет».

Фото: pxhere.com

Власти Марий Эл не планируют возобновлять коронавирусные ограничения. Сейчас в республике ведутся профилактические мероприятия по своевременному выявлению заболевших и их изоляции, обеспечению необходимого уровня тестирования, соблюдению масочного режима в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и медорганизациях и т.д.

В стационарах Санкт-Петербурга из-за коронавируса приостановили свободное посещение больных, сообщил губернатор Александр Беглов.

Руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров сообщил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки может снизиться с 33 до 25 тыс. к началу учебного года. Это произойдет, если наметившийся тренд снижения ежедневного количества регистрируемых в России новых случаев сохранится в течение следующих двух недель.

Посольство ДНР в России приостановило прием граждан из-за коронавируса. Пока что граждане могут оставлять письменные обращения.

Фото: МИД ДНР

В Хабаровске отказались от общегородских мероприятий 1 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Торжественные линейки в школах пройдут в обычном режиме.

ВОЗ призывает вакцинировать всех медиков и людей старше 60 лет

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 596 760 508 человек, 6 455 115 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 623 973). На второй строчке — Индия (44 357 546), на третьей — Франция (34 573 992), на четвертой — Бразилия (34 284 864), на пятой — Германия (31 868 639).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 040 898). За ними следуют Бразилия (682 549), Индия (527 416), Россия (375 845, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вакцинировать от коронавируса всех медиков и людей старше 60 лет. Как сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, необходимо добиваться 70%-ного всеобщего охвата населения вакцинацией.

Новая волна коронавируса ожидается в Польше только к концу текущего — началу будущего года. Это связано с тем, что местные жители болеют в основном вариантом «омикрон BA.5», приобретая иммунитет на период около 20 недель — это и отложит приход новой волны заболеваемости.

Фото: Максим Платонов (архив)

Британские медики выяснили, что у молодых мужчин риск развития воспаления сердца (миокардита) учащается после вакцинации. В прошлом году, израильские ученые уже выяснили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna иногда вызывают это заболевание.

Китай укрепил мировое лидерство в промышленном производстве на фоне COVID-19, считает газета The Wall Street Journal. Так, китайские заводы расширяют производственный спектр, увеличивают производство электромобилей и развивают экологически чистую энергетику.

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона выяснила, что средняя продолжительность заразности коронавируса составила 5 дней (от 3 до 7 дней у большинства заболевших). При этом два из трех заболевших все еще были заразными через пять дней после появления симптомов, а каждый четвертый продолжал оставаться источником инфекции через семь дней после появления первых признаков заболевания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Канадские ученые выявили шесть генов, воздействуя на которые можно вылечить потерю обоняния, вызванную COVID-19. Так, для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе.

Дарья Пинегина