Главное о коронавирусе на 23 августа: переход на удаленку маловероятен, заражение COVID-19 через рыбу
Казанский «Метроэлектротранс» ввел масочный режим
За последние сутки в Татарстане выявлен 131 случай заражения коронавирусом. На 23 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 791. Выздоровели за весь период 150 638 человек, за минувшие сутки — 27. Всего скончались 1 999 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 86 человек.
- Выездные медицинские бригады для вакцинации против коронавируса сотрудников предприятий и организованных коллективов возобновят работу в Татарстане, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. По его словам, в регионе с ростом заболеваемости коронавирусом начал расти темп вакцинации и ревакцинации. Сейчас создаются бригады для вакцинации в коллективах, они будут выезжать по заданиям на предприятия.
- С 22 августа в казанском МУП «Метроэлектротранс» для работников всех подразделений ввели масочный режим. Теперь все работники наземного и подземного электрического транспорта обслуживают пассажиров в масках.
Прививки от гриппа и коронавируса лучше делать с перерывом в две-четыре недели
За последние сутки в России выявили 30 967 новых случаев коронавируса, выздоровели 30 849 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 181 371 человека, а выздоровевших — до 18 337 736. За сутки болезнь унесла жизни 69 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 686 человек.
- Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон». «Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма «дельта» и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма «омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрон BA.5», но отсутствует в варианте «ВА.1», — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
- Академик — секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов считает, что повторного перехода на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости не будет. Удаленка вводилась из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки мест в стационарах, а теперь такой проблемы нет, отмечает эксперт.
- В Бурятии возобновились проверки соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей. Для этого сформированы мобильные группы. Рейды будут проходить в общественных местах и на общественном транспорте.
- Прививки от гриппа и коронавируса лучше делать с перерывом в две-четыре недели, сообщил иммунолог-аллерголог Андрей Продеус: «Грипп — это сезонное заболевание, которое уже скоро будет в активной фазе. В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа. Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели».
- Рыба и морепродукты не болеют коронавирусом, но вероятность заражения все же есть, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов: «Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, который не носит маску, а чихает на все вокруг, то, конечно, контаминация (загрязнение) вирусом будет».
- Власти Марий Эл не планируют возобновлять коронавирусные ограничения. Сейчас в республике ведутся профилактические мероприятия по своевременному выявлению заболевших и их изоляции, обеспечению необходимого уровня тестирования, соблюдению масочного режима в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и медорганизациях и т.д.
- В стационарах Санкт-Петербурга из-за коронавируса приостановили свободное посещение больных, сообщил губернатор Александр Беглов.
- Руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров сообщил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки может снизиться с 33 до 25 тыс. к началу учебного года. Это произойдет, если наметившийся тренд снижения ежедневного количества регистрируемых в России новых случаев сохранится в течение следующих двух недель.
- Посольство ДНР в России приостановило прием граждан из-за коронавируса. Пока что граждане могут оставлять письменные обращения.
- В Хабаровске отказались от общегородских мероприятий 1 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Торжественные линейки в школах пройдут в обычном режиме.
ВОЗ призывает вакцинировать всех медиков и людей старше 60 лет
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 596 760 508 человек, 6 455 115 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 623 973). На второй строчке — Индия (44 357 546), на третьей — Франция (34 573 992), на четвертой — Бразилия (34 284 864), на пятой — Германия (31 868 639).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 040 898). За ними следуют Бразилия (682 549), Индия (527 416), Россия (375 845, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вакцинировать от коронавируса всех медиков и людей старше 60 лет. Как сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, необходимо добиваться 70%-ного всеобщего охвата населения вакцинацией.
- Новая волна коронавируса ожидается в Польше только к концу текущего — началу будущего года. Это связано с тем, что местные жители болеют в основном вариантом «омикрон BA.5», приобретая иммунитет на период около 20 недель — это и отложит приход новой волны заболеваемости.
- Британские медики выяснили, что у молодых мужчин риск развития воспаления сердца (миокардита) учащается после вакцинации. В прошлом году, израильские ученые уже выяснили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna иногда вызывают это заболевание.
- Китай укрепил мировое лидерство в промышленном производстве на фоне COVID-19, считает газета The Wall Street Journal. Так, китайские заводы расширяют производственный спектр, увеличивают производство электромобилей и развивают экологически чистую энергетику.
- Группа ученых из Имперского колледжа Лондона выяснила, что средняя продолжительность заразности коронавируса составила 5 дней (от 3 до 7 дней у большинства заболевших). При этом два из трех заболевших все еще были заразными через пять дней после появления симптомов, а каждый четвертый продолжал оставаться источником инфекции через семь дней после появления первых признаков заболевания.
- Канадские ученые выявили шесть генов, воздействуя на которые можно вылечить потерю обоняния, вызванную COVID-19. Так, для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе.
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