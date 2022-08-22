МУП «Метроэлектротранс» объявило о введении масочного режима для работников

С 22 августа в МУП «Метроэлектротранс» для работников всех подразделений вводится масочный режим. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

Теперь все работники наземного и подземного электрического транспорта обслуживают пассажиров в масках.

В метро в каждом вестибюле разместили дозаторы с дезинфицирующим средством для рук, а на полу расчерчены ограничительные линии для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Кроме того, оборудование на станциях обрабатывают 4 раза в день и ночью.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В трамваях и троллейбусах санобработку салона дезинфицирующим средством проводят кондуктор или водитель после каждого кругорейса — протираются все поверхности, которых касаются пассажиры.

В Набережных Челнах на прошлой неделе ввели масочный режим в исполкоме города.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале августа поручил обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.



Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщала ранее «Реальному времени», что к обязательному ношению масок в республике пока возвращаться не планируют.



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Татьяна Леухина