В Bosch не подтвердили информацию о продаже заводов в России

Представитель российской структуры немецкой компании Bosch «БСХ Бытовые приборы» не подтвердил Минпромторгу информацию о продаже заводов в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

— Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу России об отсутствии информации о продаже заводов в России, — уточнил он.

Стоит отметить, что речь идет о заводе по производству бытовой техники в Стрельне и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе. Напомним, вчера издание «Коммерсант» сообщило, что Bosch ищет покупателей на эти два завода. Большую часть комплектующих предприятия получали из Евросоюза и в работающем состоянии они стоят от €65 до €75 млн.

Фото: upload.wikimedia.or

Всего у немецкой компании в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

В конце июля «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch из-за нарушения прав потребителей в Химкинский городской суд. В нем говорится, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара и другие гарантийные обязательства.

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Максим Кокунин