В Татарстане на туристско-патриотический слет молодежи приехали более 200 сотрудников предприятий — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

На туристско-патриотический слет молодежи «Марш-бросок» в Татарстане в этом году приехало более 200 сотрудников 15 предприятий республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В завершающий день сотрудники предприятия были в роли солдат: в соревнованиях нужно не только быстро преодолеть расстояние по пересеченной местности, но и выполнить задания, в числе которых стрельба, метание гранат и тест на ловкость.

— Целью мероприятия является развитие туризма, воспитание патриотизма у молодежи, воспитание творческих сторон, спортивного направления, — рассказал руководитель Республиканского патриотического проекта «Марш-бросок» Константин Бадяев.

Победителей определили по сумме результатов во всех соревнованиях.

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Маргарита Головатенко