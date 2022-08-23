Синоптик рассказал о причинах возникновения природных пожаров в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о причинах возникновения и распространения природных пожаров в России.



По его словам, порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия: наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.

— Такие условия как раз наблюдаются сейчас в центре европейской части России. Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться, — рассказал специалист в беседе с RT.

Фото: realnoevremya.ru

В Рязанской области на днях объявили о начале эвакуации населения двух населенных пунктов из-за подступающих к ним лесных пожаров. Силам противопожарной охраны МЧС России удалось не допустить распространение лесного пожара к поселку Деулино.

На прошлой неделе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Татарстану отправилась из Казани в Нижегородскую область для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.

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Маргарита Головатенко