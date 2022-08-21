В Рязанской области пожарные не допустили распространение огня к поселку Деулино — эвакуацию там отменили

Фото: Максим Платонов

Силам противопожарной охраны МЧС России удалось удалось не допустить распространение лесного пожара к поселку Деулино. В связи с этим объявленную там эвакуацию местного населения отменили, отмечает пресс-служба ведомтства.

В МЧС отметили, что тушение природных пожаров в регионе продолжается в круглосуточном режиме. В борьбе с огнем задействованы три самолета Ил-76, два Бе-200, два Ми-8, два Ми-26 и три Ка-32, сообщает региональное МЧС. Авиацией, по данным на субботу, 20 августа, выполнено 203 слива, сброшено более 1400 тонн воды.

Фото: Дарья Пинегина

— На месте работают сводные отряды г. Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Только от города Москвы привлечено к тушению 6 вертолётов, больше 400 человек и 120 единиц техники, в том числе тяжёлые бульдозеры, необходимые для создания минерализованных полос, — сообщаем МЧС России.

Напомним, сегодня в Рязанской области объявили о начале эвакуации населения двух населенных пунктов из-за подступающих к ним лесных пожаров. Людям уже успели подготовить пункты временного размещения.

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Артем Гафаров