В Рязанской области эвакуируют два населенных пункта из-за подступающих лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Подступающие лесные пожары стали причиной эвакуации двух населенных пунктов в Рязанской области — Деулино и Ольгино. Об этом сегодня сообщил врио губернатора региона Павел Малков.Многие федеральные СМИ отмечают, что запах гари из-за разгоревшихся пожаров ощущается даже в Москве.

Если в поселке Деулино объявлено о частичной эвакуации местных жителей, то в деревне Ольгино введен режим полной эвакуации населения. Для людей уже подготовлены пункты временного размещения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сейчас в Рязанской области бушуют крупные природные пожары. В тушении огня задействованы три самолета Ил-76, два Бе-200, два Ми-8, два Ми-26 и три Ка-32, сообщает региональное МЧС. Авиацией чрезвычайного по данным на субботу, 20 августа, выполнено 203 слива, сброшено более 1400 тонн воды.

Напомним, 19 августа в Татарстане третий раз за это лето продлили штормовое предупреждение из-за высокой (IV класс) и чрезвычайной пожароопасности (V класс) лесов. Оно будет действовать до 29 августа.



Кроме того, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Татарстану отправилась из Казани в Нижегородскую область для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.

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Артем Гафаров