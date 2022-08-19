Татарстанские пожарные отправились в Нижегородскую область для помощи в борьбе с огнем в лесничестве

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Татарстану отправилась из Казани в Нижегородскую область для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.

В составе «пожарного десанта» из Татарстана 45 человек и 9 единиц техники — пожарные автоцистерны высокой проходимости, аварийно-спасательный автомобиль «Форд Транзит», грузовые автомобили КАМАЗ и ГАЗ, автомобиль «ГАЗель», автобус НЕФАЗ, автомобиль штабной и полевой кухонь КП-125.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

На место природного пожара из Международного аэропорта Казань в село Михайловское вылетел вертолет МИ-8 МТВ МЧС России с водосливным устройством на 4 тонны воды в целях реагирования на тушение пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области распространился уже на площади почти 4 тыс. га. Из-за возгорания фиксируется задымление в девяти муниципальных образованиях, в том числе в Нижнем Новгороде. Со вторника горожане ощущают запах гари и наблюдают окутавшую город белую дымку, передает «Интерфакс».

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Татьяна Леухина