От «Злачной Казани» до паломничества в Дивеево: Свияжский музей начинает работать как туроператор

Фото: Людмила Губаева (на фото — Гумер Сафин, руководитель экскурсионного центра «Остров-тур Казань»)

И музей, и туроператор

Сегодня в Казани презентуют музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в новом качестве: не так давно он вошел в реестр туроператоров России. Это второй после Елабужского государственного музея-заповедника музей в республике, озаботившийся получением этого статуса, — в Свияжске объясняют, что развивать туристическое направление работы здесь решили потому, что в Татарстане в последние годы постоянно растет спрос на организованные туры. Причем не только в Свияжск, но и по соседству с ним. «Остров-тур» (так называется новый туроператор) вырос из туротдела музея-заповедника. Всего сейчас доступны 46 экскурсий.

Офис «Остров-тура» открывается в здании Казанского цирка, зайти сюда может любой горожанин и турист. Туры здесь организуют не только в Свияжск (автобусные и индивидуальные), но и, к примеру, в Йошкар-Олу. Можно купить и пешеходные экскурсии по Казани. Скоро в продаже появятся туры в Дивеево (Нижегородская область) — одно из популярных мест паломничества, связанное с православным святым Серафимом Саровским. Эти туры уже проработаны в сотрудничестве с ПФК «Содружество».

— В данный момент у нас уже открыты направления в Йошкар-Олу, в Болгар, в Свияжск, Камское Устье. Это, получается, туры одного дня, — рассказывает «Реальному времени» Гумер Сафин, руководитель экскурсионного центра «Остров-тур Казань». — Еще мы планируем запустить паломнический тур в Дивеево. Это тоже будет тур одного дня. Утром мы садимся [на электричку] в Нижний Новгород, гости едут в свободном режиме — не важно, три или пять человек, и там уже встречают на ж/д станции, проводят обзорную экскурсию по Арзамасу, после этого у них там обед. И мы уже едем в само Дивеево, где у нас храмы, монастыри и так далее. Это полное экскурсионное обслуживание, это полное автобусное сопровождение этих гостей. После этого мы возвращаемся на ж/д станцию, они садятся на электричку. Да, он немножко по времени затянут, такой длинный и напряженный день. Но именно для паломников, тех, кто с целью паломничества едет, — это просто прекрасный тур. Это регулярная история, по наполнению будет действовать.

Сафин отмечает, что цены, которые пока не утверждены, зависят от численности: если набралось 10—15 человек — там одна цена, если с семьей — другая.

Еще один интересный тур по железной дороге — в Свияжск на ретропаровозе. Рассказом гида будет сопровождаться вся поездка, в стоимость тура входит вход в музеи и экскурсия по острову. Устроители этой экскурсии обещают: скучно точно не будет. Уже запланированы три таких тура — 27 августа, 4 и 10 сентября. Сфотографироваться со старинным паровозом можно будет с помощью профессионального фотографа, а в дороге путешественников ждут сюрпризы (в музее наотрез отказываются раскрывать, что это будет) и выступления музыкальных коллективов.

В дальнейшем «побочная» туристическая деятельность Свияжского музея-заповедника будет расширяться новыми предложениями.

Фото: Людмила Губаева

Гости «Свияжской ухи» съедят 8 000 порций супа

На открытии офиса нового туроператора многое было посвящено, конечно, и музейной активности. Например, стало известно, что после двух лет коронавирусного перерыва вновь пройдет «Свияжская уха». Двенадцатилетняя история фестиваля, наконец, продолжится. Он пройдет 4 сентября (как раз под это событие и подгадали одну из экскурсий на ретропаровозе), основные события развернутся, как и всегда, на «Ленивом торжке» и на Рождественской площади.

Регистрировать команды на «ушичный» конкурс можно уже сейчас. Напомним: организаторы, как и всегда, предоставляют командам (от двух до пяти человек в составе) рыбу и посуду, а все остальное нужно привезти самостоятельно. Оценивать, чья уха самая вкусная, будут профессионалы из жюри — шефы Гильдии поваров Татарстана. Сами шефы, собственно, тоже покажут, на что способны: от них на фестивале будет мастер-класс по приготовлению блюд из рыбы. Пока неизвестно, как в свияжский колорит впишется, например, «черная треска в медово-апельсиновом маринаде с манговым соусом, спаржей и хрустящим луком», но посмотреть на это, наверное, будет интересно.

Фото: realnoevremya.ru

Пробовать конкурсную уху будут не только члены жюри. Как и всегда, на фестивале планируется бесплатная раздача произведений консультантов. Раздать бесплатно обещали 8 тысяч тарелок с рыбным супом.

Сопровождаться все это будет фольклорной программой, ярмаркой, ремесленными мастер-классами. Хедлайнером музыкальной программы станет Тина Кузнецова (Zventa Sventana).

Тур на КАМАЗ и «Злачная Казань»

Сейчас ведутся переговоры с Чебоксарами по организации поездок. Также в ближайших планах организация туров на КАМАЗ в Набережные Челны — но только в индивидуальном порядке, а не для групп лиц, уточнил Гумер Сафин.

— Экскурсию в аэропорт было в планах сделать, но, к сожалению, в связи с тем, что творится сейчас, это пока отложено, — говорит руководитель центра.

Также в ближайших планах организация туров на КАМАЗ в Набережные Челны. Фото: Сергей Афанасьев

По Казани организуют две авторские экскурсии. Первая — «Злачная Казань».

— Это пешеходная экскурсия, которая будет вестись два с половиной часа. Ничего такого там нет, но она действительно очень интересная — не обычная обзорная экскурсия, на которой рассказывают, как все классно и все хорошо, — рассказал Сафин.

Другая пятичасовая экскурсия — «Загадка трех озер». Пройдет она по озерам Кабан и Голубым озерам.

«Тут никакого конфликта интересов быть не может»

— Я верю в это начинание, думаю, что оно будет развиваться и вопрос окупаемости будет решен, — рассказывает директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. — Для таких начинаний бизнес-план по большому счету лишен смысла. Для нас это и позиционирование музея-заповедника просто на туристическом рынке, это и дополнительная реклама для нас. То, что мы присутствуем на этом рынке, то, что мы вышли на него, — это, по сути, косвенная для нас реклама и косвенная монетизация.

Фото: Людмила Губаева

Силкин также ответил на вопрос по поводу противоречий бизнес-интересов с Елабужским музеем-заповедником, который тоже имеет своего туроператора:

— Они занимаются в Елабуге, у них нет казанского офиса, во первых. Во-вторых, мы часть системы государственных музеев, и у нас добрые отношения между собой, между музеями-заповедниками. Тут никакого конфликта интересов быть не может.

Открытие собственного турцентра — это один из подходов, который позволяет увеличить внебюджетную составляющую, говорит Силкин:

— Времена сейчас такие, что, конечно, все должны думать о том, как повысить финансовую устойчивость своих организаций. И мы, естественно, тоже думаем об этом, потому что хотим проводить качественные выставки, мы хотим проводить качественные мероприятия — сегодня без привлечения внебюджетных средств это невозможно, потому что государство, конечно, финансирует в тех объемах, которые может позволить, но в целом от нас требуют, чтобы не менее 30—40% средств на мероприятия и выставки мы зарабатывали сами. До сих пор это удавалось делать, естественно, но все-таки хочется повысить качество своей работы.

Людмила Губаева