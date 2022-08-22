Заместителем министра экономики Татарстана назначена Гузель Насибуллина

Начальника отдела проектной деятельности и координации реализации национальных проектов Министерства экономики Татарстана Гузель Насибуллину повысили. Она назначена замглавы ведомства.

В 2012 году Гузель Насибуллина окончила Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «финансы и кредит». В 2017 году стала лауреатом Республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан».

В 2021 году она прошла программу подготовки резерва управленческих кадров Татарстана. Награждена благодарностями президента и Кабмина республики, а также ведомственными наградами.

Фото: mert.tatarstan.ru

Напомним, на прошлой неделе замглавы Минэкономики Татарстана Айрат Шамсиев назначен первым заместителем министра экономики — директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции. На этом посту он сменил Рустема Сибгатуллина, который возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани.





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Татьяна Демина