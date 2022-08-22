Рустам Минниханов: «Клуб «Ак Барс» — как наш ребенок, мы всегда его будем любить»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерами и игроками «Ак Барса». Он пожелал казанскому клубу успехов и удачи.

— Начинаем сезон с чистого листа, с большими ожиданиями, с новым главным тренером, именитыми игроками. «Ак Барс» — как наш ребенок, мы всегда его будем любить, что бы ни случилось, — сказал Рустам Минниханов.

На встрече он вручил нападающему казанского клуба Дмитрию Воронкову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Ее он удостоился за участие в XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине — сборная России, в составе которой он выступал, завоевала серебро.

Новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок пообещал, что он и клуб сделают все, чтобы оправдать доверие. По его словам, команда «понимает значение «Ак Барса» для Татарстана».

Капитан казанского клуба Данис Зарипов добавил, что подготовка к новому сезону идет полным ходом, все хоккеисты чувствуют себя великолепно и находятся в хорошей форме, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

— Обещаний на этот раз не будет, мы всё докажем своей работой и результатом, — заявил Данис Зарипов.

В середине августа «Ак Барс» обыграл «Спартак». Матч в московских «Лужниках» закончился со счетом 7:4 (0:0, 1:3, 3:4) в пользу казанцев.



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Татьяна Демина