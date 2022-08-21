Во всех районах Татарстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов

Фото: Ринат Назметдинов

Во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов, следует из ежедневной статистики регионального МЧС.

Так, к высокой опасности (4 класс) относят 30 муниципальных образований, среди которых Казань и Набережные Челны. Также в этот список включили Высокогорский, Бугульминский, Арский, Бавлинский, Зеленодольский, Елабужский, Лениногорский, Мамадышский районы.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

К чрезвычайному, пятомому классу опасности, относятся 15 муниципальных образований Татарстана: Алькеевский, Аксубаевский, Апастовский, Альметьевский, Алексеевский, Буинский, Заинский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тетюшский, Кайбицкий, Нурлатский и Черемшанский муниципальные районы.

Напомним, 19 августа в Татарстане третий раз за это лето продлили штормовое предупреждение из-за высокой (IV класс) и чрезвычайной пожароопасности (V класс) лесов. Оно будет действовать до 29 августа.



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Артем Гафаров