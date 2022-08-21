Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Ульяновской области — там погибли 16 человек

Фото: МВД по Ульяновской области

МВД Ульяновской области рассказало проворности смертельного ДТП с микроавтобусом и двумя большегрузами, в результате которого, по уточненным данным, погибли 16 человек, еще трое получили тяжелые травмы. Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших и как минимум четырех пострадавших.

В региональном министерстве отметили, что трагедия произошла примерно в 14.00 на трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов не успел вовремя затормозить и столкнулся с микроавтобусом, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги.

Фото: МВД по Ульяновской области

— Предварительно, в результате ДТП погибло 16 человек и трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отмечает МВД по Ульяновской области.

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Артем Гафаров