Как минимум 15 человек погибли в Ульяновской области в ДТП микроавтобуса с двумя фурами

Фото: Илья Репин

Сегодня в Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух фур. Пассажирский транспорт буквально смяло между двумя грузовыми автомобилями.

В региональном МВД сообщили, что в результате ЧП погибли как 11 человек. Позднее экстренные службы уточнили, что число погибших достигло 15 человек.

Как рассказал губернатор Ульяновской области, в ДТП также пострадало до пяти человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

По информации УМВД региона, около двух часов дня на трассе столкнулись большегруз и минивэн. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на «встречку», где врезался в минивэн.

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Артем Гафаров