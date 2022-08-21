Кадыров рассказал об освобождении поселка Пески под Донецком

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале об освобождении поселка Пески под Донецком от украинских вооруженных формирований. Он отметил, что потребуется еще немного времени, чтобы найти все места хранения боеприпасов, а также разминировать населенный пункт.

— После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов», от которых страдает в первую очередь гражданское население, — пишет Кадыров.

Поселок Пески по состоянию на 11 января 2017 года. Фото: ru.wikipedia.org

После окончания разминирования и очистки поселка от боеприпасов и мин жители смогут приступить к восстановлению мирной жизни, отмечает глава Чеченской республики.

Освобождение поселка позволило отодвинуть украинские вооруженные силы от подступов к Донецку еще на несколько километров. Кадыров отметил, что специальная военная операция идет в соответствии с планами с минимальным риском для мирных жителей.

В то же время МЧС Донецкой Народной Республики отмечает, что по состоянию на сегодняшнее утро из-за украинских обстрелов без электроэнергии оказались свыше 14 тысяч абонентов, среди которых мирные граждане, 12 образовательных учреждений и одна больница.

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Артем Гафаров